16:14 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Емельяненко наградил бойцов ММА в Старом Осколе

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Известный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко вручил спортсменам удостоверения "Мастера спорта России" во время сборов в Старом Осколе, информирует ТАСС. Документы получили призеры чемпионата России.

Емельяненко, который также проходит сбор наравне со спортсменами национальной команды, наградил победителя чемпионата России Алибега Расулова (весовая категория до 77,1 кг) и серебряного призера первенства Ризвана Куниева (свыше 93 кг).

Напомним, Емельяненко, возобновивший карьеру летом 2015 года, пока не определился с датой своего следующего поединка и соперником.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3713908

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