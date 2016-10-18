Емельяненко наградил бойцов ММА в Старом Осколе

Известный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко вручил спортсменам удостоверения "Мастера спорта России" во время сборов в Старом Осколе, информирует ТАСС. Документы получили призеры чемпионата России.

Емельяненко, который также проходит сбор наравне со спортсменами национальной команды, наградил победителя чемпионата России Алибега Расулова (весовая категория до 77,1 кг) и серебряного призера первенства Ризвана Куниева (свыше 93 кг).

Напомним, Емельяненко, возобновивший карьеру летом 2015 года, пока не определился с датой своего следующего поединка и соперником.