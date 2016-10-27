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Вадим Финкельштейн: "В первую очередь Александр Емельяненко должен исправиться"

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Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Александр Емельяненко: из клетки в клетку?

Глава M-1 Вадим Финкельштейн не исключил, что бои с участием Александра Емельяненко могут быть интересны публике. Ранее сообщалось, что срок спортсмена, который будет выпущен из колонии условно-досрочно, заменен на исправительные работы.

Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

- Предполагаю, что бои Александра Емельяненко могут быть интересны публике, но я не в курсе, собирается ли он вообще возвращаться в спорт, - сказал Финкельштейн. - Что касается нашей организации, то мы могли бы рассмотреть возможность выступления Емельяненко в нашей организации. Но пока не ясно, исправился ли Александр как человек или нет. Пока слишком рано говорить о чем-либо.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. (Борис КРИВИН)

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Материалы REN-TV

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