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UFC подтвердил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 7 апреля

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UFC на своем официальном сайте подтвердил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет центральным событием турнира UFC 223. Шоу пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.

Ожидается, что поединок станет титульным. Его статус будет уточнен 19 января на специальной пресс-конференции.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что намерен лишить ирландца Конора Макгрегора титула чемпиона в легком весе и провести поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

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