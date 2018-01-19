UFC подтвердил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 7 апреля

UFC на своем официальном сайте подтвердил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет центральным событием турнира UFC 223. Шоу пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.

Ожидается, что поединок станет титульным. Его статус будет уточнен 19 января на специальной пресс-конференции.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что намерен лишить ирландца Конора Макгрегора титула чемпиона в легком весе и провести поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

FRIDAY at 5pmET!



See the stars of #UFC222 & #UFC223 speak up and square off before the #UFC220 weigh-ins!



FREE & OPEN to the PUBLIC! pic.twitter.com/OKWRy3q5vv – UFC (@ufc) 19 января 2018 г.

Макгрегор сдаст пояс Нурмагомедову? //

UFC становится русским. Как это понимать?