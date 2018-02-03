18:48 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов - Фергюсон


Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата UFC опубликовала официальный постер к турниру по смешанным единоборствам, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. На нем изображены россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Бой будет носить статус титульного.

Кроме того, на постере изображены Роуз Намаюнас и Йоанна Енджейчик.

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