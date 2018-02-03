UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов - Фергюсон

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата UFC опубликовала официальный постер к турниру по смешанным единоборствам, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. На нем изображены россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Бой будет носить статус титульного.

Кроме того, на постере изображены Роуз Намаюнас и Йоанна Енджейчик.