Тренер Макгрегора: "Нурмагомедов досрочно победит Барбозу"

Джон Кавана, тренер ирландского бойца Конора Макгрегора, отметил, что ждет досрочного завершения боя Хабиб Нурмагомедов - Эдсон Барбоза. По его словам, россиянин победит в четвертом или пятом раундах.

"Хабиб победит досрочно. Он будет пропускать в первом раунде, но его борьба сломает Барбозу по ходе боя. Остановка поединка будет в четвертом или пятом раунде", - написал Кавана в Твиттере.

Трансляция на сайте "СЭ" начнется с ранних предварительных боев, 31 декабря в 3:00 по московскому времени. Бой Нурмагомедова и Барбозы начнется около 6 утра. Трансляция боя будет доступна по ссылке и в этой заметке.

Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео