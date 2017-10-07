Союз ММА России подал иск в прокуратуру из-за несанкционированного турнира с участием детей

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко сообщил, что организация обращается прокуратуру на предмет несанкционированного турнира, прошедшего в Люберцах. По словам Емельяненко, турниры с названиями "чемпионат", "первенство" или "кубок" может проводить только аккредитованная организация. Также Емельяненко заметил, что в турнире была заявлена возрастная категория "дети" в возрасте от 6 до 17 лет, в то время, как в официальных контактных видах единоборств разрешено участие детей с 12 лет.

"С 29 сентября по 1 октября 2017 года в городе Люберцы состоялся несанкционированный турнир "Чемпионат и первенство Федерации ММА России". Организатором турнира выступила неаккредитованная федерация (ФММАР), которая непонятным образом получила поддержку администрации города. Турниры со спортивной терминологией "чемпионат", "первенство", и "Кубок" может проводить только аккредитованная в Министерстве спорта организация - Союз ММА России.

Со своей стороны Союз ММА России направил Заявление о проведении неофициальных (несанкционированных) спортивных соревнований и мероприятий в прокуратуру Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области и Администрацию города Люберцы Московской области.

Стоит напомнить, что во всех официальных контактных видах единоборств разрешена соревновательная деятельность детей с 12 лет. Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет - недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта. Однако из-за отсутствия закона регулирующего проведения подобных мероприятий среди детей, мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения.

В данной ситуации региональные власти не должны были разрешать проводить турнир неофициальной организации, не имеющей аккредитации. Турнир в городе Люберцы не является официальным спортивным соревнованием включенным в единый календарный план Министерства спорта, а его результаты не проходят в зачет спортсменам. Участники не могут получить спортивное звание и разряд на территории нашей страны. Таким образом, организаторы вводят в заблуждение участников, предоставляя заведомо ложную информацию, и действуют вне рамок, отведенных законом", - написал Емельяненко в Инстаграме.