Сборная России в полном составе вышла в финал ЧЕ по ММА в Санкт-Петербурге

По итогам первого соревновательного дня все семеро российских бойцов вышли в финал проходящего в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА.
Состав финальных пар выглядит так:
До 61 кг. Касум Касумов (Россия) – Владислав Новицкий (Беларусь)
До 66 кг. Наби Ашурлаев (Россия) – Владислав Затирка (Украина)
До 70 кг. Шамиль Мусаев (Россия) – Михаэль Овсянников (Германия)
До 77 кг. Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) – Гюндуз Набиев (Азербайджан)
До 84 кг. Шамиль Абдулаев (Россия) – Иван Горлач (Украина)
До 93 кг. Магомед Шахрутдинов (Россия) – Роберт Лау (Германия)
Свыше 93 кг. Ризван Куниев (Россия) – Евгений Гурьянов (Украина).
PitersS
Всех на мыло..
21:02