20:14 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Сборная России в полном составе вышла в финал ЧЕ по ММА в Санкт-Петербурге

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По итогам первого соревновательного дня все семеро российских бойцов вышли в финал проходящего в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА.

Состав финальных пар выглядит так:

До 61 кг. Касум Касумов (Россия) – Владислав Новицкий (Беларусь)

До 66 кг. Наби Ашурлаев (Россия) – Владислав Затирка (Украина)

До 70 кг. Шамиль Мусаев (Россия) – Михаэль Овсянников (Германия)

До 77 кг. Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) – Гюндуз Набиев (Азербайджан)

До 84 кг. Шамиль Абдулаев (Россия) – Иван Горлач (Украина)

До 93 кг. Магомед Шахрутдинов (Россия) – Роберт Лау (Германия)

Свыше 93 кг. Ризван Куниев (Россия) – Евгений Гурьянов (Украина).

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