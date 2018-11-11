Родригес и Чан Сон Джон после невероятного нокаута вдвоем попали в больницу

Боец ММА Яир Родригес победил Чан Сон Джона в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 139.

26-летний мексиканский спортсмен нокаутировал 31-летнего корейца локтем на последних секундах поединка. Это бой был признан лучшим поединком вечера, но закончился для спортсменов госпитализацией.

Оба бойца после поединка попали в больницу. Чан Сон Джон еще до нокаута получил рассечение, а Родригес травмировал ступню. Более подробной информации о их состоянии здоровья пока нет. В связи с этим они не смогли дать комментарий по бою.