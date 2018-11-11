Родригес и Чан Сон Джон после невероятного нокаута вдвоем попали в больницу

Боец ММА Яир Родригес победил Чан Сон Джона в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 139.
26-летний мексиканский спортсмен нокаутировал 31-летнего корейца локтем на последних секундах поединка. Это бой был признан лучшим поединком вечера, но закончился для спортсменов госпитализацией.
Оба бойца после поединка попали в больницу. Чан Сон Джон еще до нокаута получил рассечение, а Родригес травмировал ступню. Более подробной информации о их состоянии здоровья пока нет. В связи с этим они не смогли дать комментарий по бою.
HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h– UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.
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