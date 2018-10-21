"Рефери был предвзят. Подонок!" Магомед Исмаилов - о бое с Минеевым

Боец ММА Магомед Исмаилов жестко высказался по поводу судейства во время поединка с Владимиром Минеевым в рамках Fight Nights 90. Турнир проходил в Москве. Бой Исмаилова и Минеева завершился вничью, после чего соперники едва не устроили драку в октагоне.
– Пересмотрел бой и с уверенностью говорю, что этот бой я выиграл, – написал в своем Инстаграме Исмаилов. – Первый, второй и четвертый раунды – мои, причем первый с преимуществом 10–8. И, если пересмотрев этот бой, вы считаете иначе, то вы ничего не смыслите в ММА.
Я вышел драться по правилам! Рефери в ринге для того, чтобы пресекать нарушения, и если он нагло закрывает на это глаза, то возникает вопрос: "Почему? И зачем он вообще нужен?" Рефери был заинтересован и предвзят, я никогда не стану об этом молчать! Подонок! Но это была славная война, я кайфанул от мяса в клетке! Отдаю должное Минееву, он хорошо держался.
И что бы ни писали люди, я все равно смотрю в зеркало, на свое подбитое лицо и говорю: "Какой же ты бомбовый, лысый". А на лице чисто боевой окрас. Всем добра и улыбок, и как можно меньше боевых окрасов на лице. Спасибо всем за поддержку!
Пересмотрел бой и с уверенностью говорю, что этот бой я выиграл )) 1, 2 , 4 раунды мои, причём первый с преимуществом 10-8))) И если пересмотрев этот бой вы считаете иначе, то вы ничего не смыслите в ММА )) По поводу нарушений я всё сказал в этом видео, это спорт где есть правила! Я вышел драться по правилам! Рефери в ринге для того, что бы пресекать нарушения, и если он нагло закрывает на это глаза, то возникает вопрос "почему? И зачем он вообще нужен?")) Рефери был заинтересован и предвзят, я никогда не стану об этом молчать! Подонок! Но это была славная война, я кайфанул от мяса в клетке!)) Отдаю должное Минееву, он хорошо держался )) И что бы не писали люди, я всё равно смотрю в зеркало, на своё подбитое лицо и говорю:-"Какой же ты бомбовый лысый😁" А на лице чисто боевой окрас 👍🏽)) Всем добра и улыбок, и как можно меньше боевых окрасов на лице😁Спасибо всем за поддержку🙏🏽 #mma #acbjj #profc #m1challenge #m1global #fightnight #fighnights #голдентим #дагестан #mahachkala #магомедисмаилов #рук #бигмага