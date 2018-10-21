"Рефери был предвзят. Подонок!" Магомед Исмаилов - о бое с Минеевым

Боец ММА Магомед Исмаилов жестко высказался по поводу судейства во время поединка с Владимиром Минеевым в рамках Fight Nights 90. Турнир проходил в Москве. Бой Исмаилова и Минеева завершился вничью, после чего соперники едва не устроили драку в октагоне.

– Пересмотрел бой и с уверенностью говорю, что этот бой я выиграл, – написал в своем Инстаграме Исмаилов. – Первый, второй и четвертый раунды – мои, причем первый с преимуществом 10–8. И, если пересмотрев этот бой, вы считаете иначе, то вы ничего не смыслите в ММА.

Я вышел драться по правилам! Рефери в ринге для того, чтобы пресекать нарушения, и если он нагло закрывает на это глаза, то возникает вопрос: "Почему? И зачем он вообще нужен?" Рефери был заинтересован и предвзят, я никогда не стану об этом молчать! Подонок! Но это была славная война, я кайфанул от мяса в клетке! Отдаю должное Минееву, он хорошо держался.

И что бы ни писали люди, я все равно смотрю в зеркало, на свое подбитое лицо и говорю: "Какой же ты бомбовый, лысый". А на лице чисто боевой окрас. Всем добра и улыбок, и как можно меньше боевых окрасов на лице. Спасибо всем за поддержку!