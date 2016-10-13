Петиция в защиту Федора Емельяненко набрала более 100 тысяч подписей

Петиция на имя Президента России Владимира Путина в защиту главы Сюза ММА России Федора Емельяненко набрала более 100 тысяч подписей.

Ранее Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей. Позднее Рамзан Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко.

Также была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.