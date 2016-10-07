Создана петиция в защиту Федора Емельяненко

Создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам с просьбой обратить ваше внимание на конфликт Федора Емельяненко и представителей Чеченской республики, - говорится в тексте сообщения петиции. - Федор - великий спортсмен и человек, всегда был для всех образцом мужского поведения и железной выдержки, примером того, каким должен быть русский православный мужчина. Он не заслужил таких оскорблений только за то, что как президент Союза ММА России обратил внимание на нарушение правил проведения соревнований со стороны руководства республики. Надеюсь, вы вмешаетесь и защитите нашего спортсмена и брата во Христе от нападок и травли.

Напомним, на турнире были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Позже президент Союза MMA России Федор Емельяненко подверг критике детские поединки по взрослым правилам смешанных единоборств.