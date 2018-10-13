Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что чувствовал поддержку болельщиков накануне боя. А также поделился, в каких условиях он рос.

- В 1998 году нас было 16 братьев в одном доме. Жили, учились. Кто в школе, кто в колледже, кто в университете. У нас был армейский режим. Мы были очень сплоченными. У нас не было мамы и сестер. У нас были дежурные, расписание. Сами все мыли, убирали за собой, стирали.

И так мы жили где-то 11 лет в одном дома. И из этого дома вышло 5 чемпионов мира, чемпион UFC и отец - заслуженный тренер России. В этом доме у меня появился стержень. Эти 10-11 лет нас сплотили, - сказал Нурмагомедов в программе "Эксклюзив с Дмитрием Борисовым".

- Вы не хотите обратиться к кому-либо и сказать что-то?

- Я хочу сказать спасибо болельщикам. Я ощутил огромную поддержку, когда выходил на бой. Я об этом и думал, что на меня смотрят миллионы людей и ждут моей победы. Это очень меня мотивировало. Я был уверен. Думал про себя, что пойду до конца. Зашел в клетку и увидел, что соперник сломан. Может это прозвучит самоуверенно, но я нашел соперника уже сломанным.

Также я всегда говорю только про папу, забывая про маму. Но хотел бы сказать, что я люблю маму больше, чем папу. Но папе не говорите.