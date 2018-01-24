Нэйт Диас: "Может быть, увидимся в мае или июне"

Американский боец UFC Нэйт Диас, известный по боям с ирландцем Конором Макгрегором, намекнул на возвращение в спорт. Свой последний поединок он провел в августе 2016 года. Тогда решением судей он проиграл Макгрегору.

– Устал сидеть и ждать, когда вы, ублюдки, сделаете свое дерьмо. В ваших дебильных играх нет никакого азарта. Поднимите уровень боев и, может быть, увидимся в мае или июне. С уважением, реальный чемпион", – написал Нэйт в Инстаграме.

Отметим, что Диас при этом в течение нескольких часов добавил в Инстаграм 12 фото своих выступлений в UFC.