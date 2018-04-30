Мир пока не решил, где будет выступать после поражения от Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств Фрэнк Мир подписывал контракт с Bellator только на поединок против Федора Емельяненко и пока не знает, где продолжит карьеру.

Емельяненко в ночь на воскресенье нокаутировал Мира на 48-й секунде первого раунда в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator.

- Со здоровьем у меня все хорошо. Я подписывал контракт с Bellator, но он не был на несколько боев. Пока не знаю, где продолжу карьеру, - цитирует ТАСС Мира.

Мир является бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До боя с Емельяненко американец не выступал в течение двух лет в связи с травмами, а также дисквалификацией за применение запрещенных веществ. Всего в активе 38-летнего спортсмена 18 побед и 12 поражений в ММА.