Менеджер Нурмагомедова - рэперу 50 Cent: "Хабиб за 2 миллиона долларов даже бутылку колы не откроет"

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, ответил на предложение рэпера 50 Сent о переходе россиянина в Bellator. Ранее Кертис Джексон (50 Cent) предложил Хабибу 2 миллиона долларов за контракт с этой организацией.

- За 2 миллиона долларов Хабиб даже бутылку колы не откроет. Он зарабатывает достаточно денег, - приводит TMZ слова Абдель-Азиза. - Если бы речь шла о 50 миллионах, мы могли бы поговорить. Но 2 миллиона - это просто мусор.

Я хочу организовать бой Хабиба с Мейвезером. Если Флойд решит попробовать свои силы в ММА, то Хабиб победит его.