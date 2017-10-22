Макгрегор на турнире UFC болел за Лобова и обматерил его соперника. Видео

Ирландец ММА Конор Макгрегор побывал на турнире UFC Fight Night 118, где болел за россиянина Артема Лобова. Бойцы являются друзьями и часто помогают друг другу при подготовке к поединкам.

Появление Макгрегора не обошлось без скандала. После завершения боя Лобова с американцем Андре Фили ирландец выкрикнул в сторону соперника россиянина слово faggot. Британские СМИ после этого обвинили Макгрегора в гомофобии.

Отметим, Лобов проиграл Фили решением судей - 30:27 в пользу американца поставил каждый из трех судей. Кроме того, участие в турнире принял Рамзан Эмеев, который победил американца Сэма Алви решением судей (30:27).