Кадыров встретился с Тактаровым в Грозном и повозил его по городу. Видео

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прибыл в Грозный и встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он рассказал в своем Инстаграме.

- Хочу развеять миф, что в Чечню идут огромные бюджетные деньги и что здесь опасно, - написал спортсмен. - Просто здесь не воруют и любят свой дом. Как обещал, расскажу все, что видел и слышал, Рамзан Ахматович.

На записи также есть видео поездки Тактарова по Грозному вместе с Кадыровым. Напомним, ранее боец встретился в Дагестане с другим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его семьей.