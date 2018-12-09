Холлоуэй защитил чемпионский титул в поединке с Ортегой. Видео

В главном поединке турнира UFC 231 в Торонто (Канада) американец Макс Холлоуэй победил своего соотечественника Брайана Ортегу и защитил титул чемпиона в полулегком весе.
A clean right by the champ!– UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.
🏆 @BlessedMMA #UFC231 pic.twitter.com/BG2hRYGHiU
На протяжении большей части поединка Холлоуэй владел преимуществом, а в четвертом раунде его перевес был подавляющим, его соперник практически прекратил защищаться. Ортега с трудом избежал нокаута, но на пятый раунд в итоге не вышел по требованию врача.
What year layoff?– UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.
🏆 @BlessedMMA is going to work. #UFC231 pic.twitter.com/kWbH7uAphR
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