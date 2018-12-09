10:02 | Единоборства / ММА — ММА

Холлоуэй защитил чемпионский титул в поединке с Ортегой. Видео

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В главном поединке турнира UFC 231 в Торонто (Канада) американец Макс Холлоуэй победил своего соотечественника Брайана Ортегу и защитил титул чемпиона в полулегком весе.

 

На протяжении большей части поединка Холлоуэй владел преимуществом, а в четвертом раунде его перевес был подавляющим, его соперник практически прекратил защищаться. Ортега с трудом избежал нокаута, но на пятый раунд в итоге не вышел по требованию врача.

 

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https://twitter.com/ufc

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