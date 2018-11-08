Хабиб Нурмагомедов посетит поединок своего брата Омара

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Омар Нурмагомедов, проведет следующий бой на турнире "Битва на Волге 8". Как информирует пресс-служба Союза MMA России, этот поединок посетил и сам Хабиб. Турнир "Битва на Волге 8" пройдет 14 декабря 2018 года.

Напомним, что соперником Омара Нурмагомедова станет бразилец Вагнер Лима.

Омар Нурмагомедова провел восемь боев среди профессионалов и одержал восемь побед. У Лимы 15 поединков, в 12 из которых он одержал победы и в трех потерпел поражение.