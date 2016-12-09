Федор Емельяненко: "У меня не было конфликта с Кадыровым"

Президент союза ММА России Федор Емельяненко в интервью "Известиям" подчеркнул, что проведение детских боев в Грозном не повлечет за собой изменений правил в смешанных боевых единоборствах. Поединок, в котором приняли участие дети главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, вызвал общественный резонанс.

Напомним, несовершеннолетние дрались без защитной экипировки, что запрещено правилами союза ММА. Позже родители проигравших участников признались, что бои были постановочными.

- После резонансного конфликта с Рамзаном Кадыровым будут ли внесены изменения в правила ММА? - вопрос Емельяненко.

- Никакого конфликта не было. Я сделал замечание о нарушении закона. Вот и все. Есть правила, утвержденные Министерством спорта. Для детей одни, для юниоров другие, для взрослых третьи. Никаких изменений никуда вноситься не будет.