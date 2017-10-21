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Джеймс Вик: "На мой взгляд, Мусаси выиграл первые два раунда"


 
Пятница. Анкасвилл. Герард МУСАСИ (слева) даже сам не понял, почему судьи отдали ему победу над Александром ШЛЕМЕНКО.Почему Шлеменко проиграл? Никто не понял

Боец UFC Джеймс Вик выразил мнение, что Гегард Мусаси сильнее провел первые два раунда боя с россиянином Александром Шлеменко. Судьи присудили Мусаси победу со счетом 29:28, однако решение вызвало недовольство у болельщиков, воспринявших его со свистом. 

В первом раунде Мусаси получил травму глаза, но смог продолжить бой.

"Тяжелый бой для Мусаси из-за проблем с глазом, но я все еще думаю, что он выиграл первые два раунда", - написал Вик в своем Твиттере.

Шлеменко уже заявил, что подаст протест на результат. Мусаси также признал, что решение рефери было спорным.

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