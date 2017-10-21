Джеймс Вик: "На мой взгляд, Мусаси выиграл первые два раунда"

Боец UFC Джеймс Вик выразил мнение, что Гегард Мусаси сильнее провел первые два раунда боя с россиянином Александром Шлеменко. Судьи присудили Мусаси победу со счетом 29:28, однако решение вызвало недовольство у болельщиков, воспринявших его со свистом.

В первом раунде Мусаси получил травму глаза, но смог продолжить бой.

"Тяжелый бой для Мусаси из-за проблем с глазом, но я все еще думаю, что он выиграл первые два раунда", - написал Вик в своем Твиттере.

Шлеменко уже заявил, что подаст протест на результат. Мусаси также признал, что решение рефери было спорным.