Шлеменко подаст протест на результат боя с Мусаси

Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, намерен подать протест на результат боя.

Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).

- Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть, - цитирует ТАСС Шлеменко. - Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как "похоронили" меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать.

Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение. Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу.