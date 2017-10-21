08:07 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Шлеменко подаст протест на результат боя с Мусаси


Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, намерен подать протест на результат боя. 

 
Шлеменко - Мусаси.Шлеменко - Мусаси. Как это было

Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).

- Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть, - цитирует ТАСС Шлеменко. - Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как "похоронили" меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать.

Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение. Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу.

Трансляция боя Шлеменко - Мусаси

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4665614

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