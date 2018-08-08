Джефф Монсон участвовал в экологической засаде в Подмосковье

Чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, американский боец MMA Джефф Монсон, получивший российское гражданство, недавно принял участие в экологической засаде в Подмосковье для отслеживания тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, сообщает "Р-Спорт". Отмечается, что участие в таком мероприятии было личной инициативой спортсмена.

В начале июля в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. За это время ликвидировано более семи тысяч свалок.