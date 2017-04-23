Джефф Монсон: "Допинговый скандал был спровоцирован политическим путем"

Американский боец ММА Джефф Монсон, получивший в декабре 2015 года российское гражданство, считает, что допинговый скандал в российском спорте спровоцирован политическим путем. Также он в очередной раз подчеркнул, что чувствует себя русским.

- Думаю, что это было спровоцировано политическим путем, - цитирует KurskCity Монсона. - Многие спортсмены пострадали ни за что. Некоторых поймали на допинге, а дисквалифицировали целую сборную. Считаю, что это большая несправедливость.

- С чем связана ваша любовь и особое отношение к России? Что особенно нравится здесь?

- Люблю Россию, потому что чувствую себя русским. Успел побывать в разных городах и посетить много красивых мест. Больше всего нравится то, что люди искренние. Если они проявляют дружбу, она проявляется в полной мере. Не люблю пробки в России.