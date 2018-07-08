Дана Уайт: "Мы планируем организовать бой Леснара и Кормье"

Глава UFC Дана Уайт после победы Даниэля Кормье над Стипе Миочичем заявил, что планирует организацию боя победителя с Броком Леснаром.

- Несомненно, мы планируем организовать этот бой (Кормье с Леснаром), - цитирует руководителя UFC mmajunkie.com.

Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и стал новым чемпионом организации в тяжелом весе. Эта победа стала для него 21-й в карьере при одном поражении. После поединка Леснар устроил потасовку в октагоне с победителем.