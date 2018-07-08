Дана Уайт: "Мы планируем организовать бой Леснара и Кормье"

Глава UFC Дана Уайт после победы Даниэля Кормье над Стипе Миочичем заявил, что планирует организацию боя победителя с Броком Леснаром.
- Несомненно, мы планируем организовать этот бой (Кормье с Леснаром), - цитирует руководителя UFC mmajunkie.com.
Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и стал новым чемпионом организации в тяжелом весе. Эта победа стала для него 21-й в карьере при одном поражении. После поединка Леснар устроил потасовку в октагоне с победителем.
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https://www.sport-express.ru/martial/mma/news/lesnar-ustroil-potasovku-s-korme-v-oktagone-video-1432448/