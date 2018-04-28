Анатолий Токов: "У Емельяненко есть преимущество в скорости над Миром"

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов поделился ожиданиями от поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале "Гран-При" Bellator в тяжелом весе.

– Фрэнк Мир – такой тяжелый парень, но Федя сто процентов будет быстрее, – отметил Токов. – Конечно, в этом бою все может быть. Буду болеть за Федю и думаю, что он выиграет. Мир – бывший чемпион UFC, так что он одним этим уже опасен. Удар у него поставлен – в тяжелом весе без этого никак. К тому же Мир перевесил на 10 кг Федю. Но у Емельяненко есть преимущество в скорости – он очень быстрый, несмотря на возраст. Он не только для тяжеловесов быстрый, но и для среднего веса.

Напомним, бой между Емельяненко и Миром пройдет в воскресенье рано утром по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)