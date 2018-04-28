Александр Волков: "Мир в последних боях ничего не показывал, я бы поставил на Емельяненко"

Чемпион Bellator и M-1 Challenge в тяжелом весе россиянин Александр Волков поделился ожиданиями от боя между Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале "Гран-При" Bellator.

– Жду красивый бой, думаю, что Федя должен победить в этом поединке, – считает Волков. – Как боец он посильнее Фрэнка Мира, который в последних боях ничего особенного не показывал и два года уже не дрался. Я поставил бы на Федора. Мир – вообще-то борец, но у него не получится ничего противопоставить Феде. Мне кажется, что Емельяненко, даже если будут сложные ситуации, сможет из них выйти и провести хороший бой в стойке. Сложно сказать, какие у обоих бойцов планы на поединок. У Федора будет преимущество в стойке, а у Мира – в борьбе у сетки. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что поединок Емельяненко и Мира пройдет в воскресенье рано утром по московскому времени в Чикаго.