Александр Шлеменко: "Хочу поскорее поставить жирную точку в отношениях с Bellator"

Российский боец ММА Александр Шлеменко сказал, что удовольствием рассмотрел бы возможность выступить в турнире UFC в Москве, если бы у него была такая возможность.

1 июня в Челябинске экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин (56-10) вернется в рейдж в бою против бразильца Бруно Сильвы (17-6).

- От последнего боя в Bellator ничего не жду, хочу лишь, чтобы он побыстрее состоялся, чтобы поставить жирную точку в наших отношениях и двигаться дальше, - заявил спортсмен. - Если бы не было этих контрактных обязательств и бюрократических моментов, и если бы меня уже отпустили, то с удовольствием рассмотрел бы возможность выступить в сентябрьском турнире UFC в Москве.

Также российский боец вновь призвал Олега Тактарова не рекламировать товары, наносящие вред здоровью людей.

- Не хотелось бы, чтобы Олега Тактарова судили по этой рекламе пива и говорили, чтобы он поставил крест на своей карьере. Я хочу, чтобы он одумался и сделал правильные выводы, чтобы не собирал таким путем деньги ни на что, рекламируя товар, наносящий вред здоровью, - отметил боец. - Если сравнивать Олега и Джефа Монсона, который тоже рекламирует пиво, правда, "нулевку", то Монсон - американец, и в его стране спокойно относятся к рекламе алкоголя. Мне часто предлагают рекламные контракты, но я несколько раз подумаю прежде чем соглашусь рекламировать тот или иной товар, не наносит ли он вред здоровью человека и не повредит ли он моей репутации.