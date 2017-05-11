Владислав Третьяк: "Отсутствие Овечкина - потеря для сборной России"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что отсутствие нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017 для национальной команды является серьезной потерей. Форвард "Кэпиталз" не примет участия в мировом первенстве из-за травмы нижней части тела.

– Это потеря для команды, поскольку Александр – игрок высочайшего уровня, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Все в Германии его ждали, поскольку считают звездой мирового уровня. Он бы вписался в игру сборной, тренеры сумели бы найти ему применение, особенно в большинстве. Но травма ему не позволяет сыграть, последние матчи он играл на обезболивающих.

Не ждите Овечкина в сборной. Он не приедет //

"Вашингтону" нужно расставаться с Овечкиным". Реакция из Северной Америки