Владислав Наместников: "В матче с Канадой с первых минут третьего периода все пошло не так"

Нападающий сборной России Владислав Наместников в интервью "Известиям" отметил, что команда не смогла перестроиться в третьем периоде полуфинала чемпионата мира-2017 против Канады. По его словам, ключевой эпизод встречи - пропущенная шайба в начале последней двадцатиминутки.

- Что пошло не так в полуфинале с Канадой?

- С первых минут третьего периода не так пошло все. Пропустили быстрый гол, канадцы продолжали давить. Получилось, что мы не смогли перестроиться и получили такой результат. Канада всегда играет в таком стиле – душит соперника, бьется до конца, не давая ни секунды передышки. В этот раз все было так же. Мне кажется, мы проиграли, когда пропустили шайбу в начале третьего периода, не додержав полминуты меньшинства. Не случись этого гола, можно было дотерпеть до конца, несмотря ни на какое давление соперника.

- Вы чуть не упустили победу и в матче за третье место. С финнами получилось то же, что и с Канадой?

- Такой ненужный гол в раздевалку во втором периоде нам забили... Два рикошета, два отскока... Очень обидно. Но ребята собрались и концовку встречи провели уверенно.