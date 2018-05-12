Том Ренни: "Участие игроков из НХЛ в следующей Олимпиаде возможно"

Исполнительный директор Хоккейной ассоциации Канады Том Ренни считает, что хоккеисты из НХЛ желают выступить на ОИ-2022 в Пекине. Этот вывод он сделал по большому числу игроков из главной заокеанской лиги, приехавших на чемпионат мира в Данию.

– Безусловно, на этот чемпионат мира приехали большинство лучших игроков НХЛ, которые были свободны, – приводит ТАСС слова Ренни. – Возможно, это послание, которое означает, что они хотят принять участие в следующей Олимпиаде. Конечно, это возможно. НХЛ и Международной федерации хоккея нужно просто быть вместе и наконец-то прийти к общему решению.

Если говорить о канадских игроках на нынешнем чемпионате мира, то они прошли все уровни сборных, поэтому понимают, что значит примерить на себя свитер с кленовым листом, неважно, в каких условиях это происходит. Их опыт выступления за национальную команду на молодежном уровне оказался позитивным, поэтому они ценят возможность вернуться в команду. Каждый раз, когда у них есть возможность, они приезжают.

Все о чемпионате мира-2018