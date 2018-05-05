Швейцария победила Австрию, Нидеррайтер набрал два очка

Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии (3:2 ОТ) в матче группового турнира чемпионата мира. В составе победителей отличились Нино Нидеррайтер, на счету которого 2 (1+1) очка, Гаэтан Хас и Энцо Корви, у австрийцев – Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

Чемпионат мира

Группа А

Швейцария – Австрия – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Нидеррайтер - 1 (Корви, Хофманн), 18:28 - 1:0. Хас - 1 (Шервей, Мюллер), 24:14 - 2:0. Цвергер - 1 (бол., Раухенвальд, Хаудум), 34:50 - 2:1. Ганаль - 1 (Шнайдер), 46:28 - 2:2. Корви - 1 (Нидеррайтер), 63:18 - 3:2.

Вратари: Дженони - Штаркбаум.

Штраф: 29 - 6.

Броски: 41 (14+10+16+1) - 19 (7+7+5+0).

Судьи: Оленин, Шеквист.

5 мая. Копенгаген. Royal Arena.