Швеция забросила 6 шайб США и вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Швеции разгромила США в полуфинале чемпионата мира-2018 - 6:0. Второй финалист определится в матче Канада - Швейцария.

Сборная России не смогла пробиться в полуфинал турнира, уступив в 1/4 финала канадцам (4:5 ОТ).

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция - США - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Арвидссон - 2 (Де ла Росе, Форсберг), 14:43 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 3 (мен., Баклунд), 27:09 - 2:0. Хернквист - 2 (бол., Баклунд, Клингберг), 30:05 - 3:0. Янмарк - 4 (Ракелль), 30:16 - 4:0. Арвидссон - 3 (п.в., Зибанежад), 51:07 - 5:0. Кемпе - 2 (Баклунд), 57:01 - 6:0.

Вратари: Нильссон - Кинкейд (50:48 - 51:07).

Штраф: 14 - 6.

Броски: 20 (8+8+4) - 41 (16+5+20).

Судьи: Гофман, Гуен.

19 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Швеция - США //

Полное расписание чемпионата мира по хоккею