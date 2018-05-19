Чемпионат мира

18:29 | Хоккей — Чемпионат мира

Швеция забросила 6 шайб США и вышла в финал ЧМ-2018

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Сборная Швеции разгромила США в полуфинале чемпионата мира-2018 - 6:0. Второй финалист определится в матче Канада - Швейцария

Сборная России не смогла пробиться в полуфинал турнира, уступив в 1/4 финала канадцам (4:5 ОТ).

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция - США - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Арвидссон - 2 (Де ла Росе, Форсберг), 14:43 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 3 (мен., Баклунд), 27:09 - 2:0. Хернквист - 2 (бол., Баклунд, Клингберг), 30:05 - 3:0. Янмарк - 4 (Ракелль), 30:16 - 4:0. Арвидссон - 3 (п.в., Зибанежад), 51:07 - 5:0. Кемпе - 2 (Баклунд), 57:01 - 6:0.

Вратари: Нильссон - Кинкейд (50:48 - 51:07).

Штраф: 14 - 6.

Броски: 20 (8+8+4) - 41 (16+5+20).

Судьи: Гофман, Гуен.

19 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Швеция - США //
Полное расписание чемпионата мира по хоккею

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Pablo_75

Поразительно. Честно говоря, даже при 4:0 думал, что игра равная) Ну то есть ждал, что в третьем периоде амеры насядут на ворота, дотянут, скажем, до 4:2, и будет всё как у взрослых - драки, тайм-ауты, снятие вратаря. А они не забили даже лежачему... Думаю, надо признать, что есть и элемент невезения - сборные всё-таки сравнимого уровня, американцы создали кучу моментов, и что не залетело вообще ничего - это ещё и непруха откровенная.

18:45

Enkie

как щенков))

18:40

shpasic

какая боль))

18:37

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