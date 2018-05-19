Швеция забросила 6 шайб США и вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Швеции разгромила США в полуфинале чемпионата мира-2018 - 6:0. Второй финалист определится в матче Канада - Швейцария.
Сборная России не смогла пробиться в полуфинал турнира, уступив в 1/4 финала канадцам (4:5 ОТ).
Чемпионат мира
1/2 финала
Швеция - США - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Голы: Арвидссон - 2 (Де ла Росе, Форсберг), 14:43 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 3 (мен., Баклунд), 27:09 - 2:0. Хернквист - 2 (бол., Баклунд, Клингберг), 30:05 - 3:0. Янмарк - 4 (Ракелль), 30:16 - 4:0. Арвидссон - 3 (п.в., Зибанежад), 51:07 - 5:0. Кемпе - 2 (Баклунд), 57:01 - 6:0.
Вратари: Нильссон - Кинкейд (50:48 - 51:07).
Штраф: 14 - 6.
Броски: 20 (8+8+4) - 41 (16+5+20).
Судьи: Гофман, Гуен.
19 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Швеция - США //
Полное расписание чемпионата мира по хоккею
Pablo_75
Поразительно. Честно говоря, даже при 4:0 думал, что игра равная) Ну то есть ждал, что в третьем периоде амеры насядут на ворота, дотянут, скажем, до 4:2, и будет всё как у взрослых - драки, тайм-ауты, снятие вратаря. А они не забили даже лежачему... Думаю, надо признать, что есть и элемент невезения - сборные всё-таки сравнимого уровня, американцы создали кучу моментов, и что не залетело вообще ничего - это ещё и непруха откровенная.
18:45
Enkie
как щенков))
18:40
shpasic
какая боль))
18:37