Чемпионат мира

00:32 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Шестеркин вызван в сборную России

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Тренерский штаб сборной России по итогам выступления олимпийской команды на Кубке АЛРОСА, завершившимся в Санкт-Петербурге, вызвал на сбор четырех хоккеистов, сообщает пресс-служба ФХР. К национальной команде присоединятся вратарь Игорь Шестеркин, а также нападающие Александр Барабанов, Кирилл Капризов и Павел Красковский. Игроки прибудут в лагерь сборной вечером 1 мая.

Напомним, команда продолжает подготовку к чемпионату мира-2017. Первенство стартует 5 мая. В первом матче Россия сыграет со Швецией.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=13584

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