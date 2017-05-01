Шестеркин вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по итогам выступления олимпийской команды на Кубке АЛРОСА, завершившимся в Санкт-Петербурге, вызвал на сбор четырех хоккеистов, сообщает пресс-служба ФХР. К национальной команде присоединятся вратарь Игорь Шестеркин, а также нападающие Александр Барабанов, Кирилл Капризов и Павел Красковский. Игроки прибудут в лагерь сборной вечером 1 мая.

Напомним, команда продолжает подготовку к чемпионату мира-2017. Первенство стартует 5 мая. В первом матче Россия сыграет со Швецией.