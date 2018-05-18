Чемпионат мира

08:50 | Хоккей — Чемпионат мира

Сергей Шепелев: "Я бы поставил Кошечкина на игру с Канадой"


Олимпийский чемпион 1984 года Сергей Шепелев в интервью "СЭ" отметил, что поставил бы Василия Кошечкина в ворота сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ). По его словам, выбор в пользу Игоря Шестеркина ему непонятен.

– Как думаете, почему тренерский штаб предпочел поставить в ворота Игоря Шестеркина, а не Василия Кошечкина? Оправдан ли был этот выбор?

– Сложно сказать. В матчах с чехами и шведами, в которых играл Кошечкин, были поражения, а Шестеркин все матчи сыграл на "ноль". Может быть, поэтому тренерский штаб и предпочел поставить Игоря на эту игру, хотя мне показалось, что Кошечкина наигрывали как основного вратаря, я бы поставил именно Василия на ответственную игру. Впрочем, и к Шестеркину особых претензий нет, в пропущенных от канадцев шайбах мало его вины. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Полностью интервью Шепелева

Опрос

Как вы оцените ЧМ по хоккею-2018 для сборной России?
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!