Сергей Шепелев: "Я бы поставил Кошечкина на игру с Канадой"

Олимпийский чемпион 1984 года Сергей Шепелев в интервью "СЭ" отметил, что поставил бы Василия Кошечкина в ворота сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ). По его словам, выбор в пользу Игоря Шестеркина ему непонятен.

– Как думаете, почему тренерский штаб предпочел поставить в ворота Игоря Шестеркина, а не Василия Кошечкина? Оправдан ли был этот выбор?

– Сложно сказать. В матчах с чехами и шведами, в которых играл Кошечкин, были поражения, а Шестеркин все матчи сыграл на "ноль". Может быть, поэтому тренерский штаб и предпочел поставить Игоря на эту игру, хотя мне показалось, что Кошечкина наигрывали как основного вратаря, я бы поставил именно Василия на ответственную игру. Впрочем, и к Шестеркину особых претензий нет, в пропущенных от канадцев шайбах мало его вины. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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