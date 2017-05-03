Сборная России прилетела в Кельн на чемпионат мира

Сборная России по хоккею прилетела в Кельн, где в пятницу стартует чемпионат мира. Накануне главный тренер российской команды Олег Знарок назвал предварительный состав на мировое первенство. Капитаном был назначен Сергей Мозякин.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая - с Германией, 11 мая - с Данией, 13 мая - со Словакией, 15 мая - с Латвией, 16 мая - с командой США.