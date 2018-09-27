Роман Ротенберг - об арене ЧМ-2023: "ИИХФ выберет между "Юбилейным" и "Ледовым дворцом"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что ИИХФ будет выбирать между петербуржскими Ледовым дворцом и "Юбилейным" для проведения матчей чемпионата мира-2023. Основной площадкой станет арена в Парке Победы.

- Основная арена в Парке Победы будет вмещать 22,5 тысячи зрителей. ИИХФ выберет еще между "Юбилейным" и Ледовым дворцом, - цитирует ТАСС Ротенберга.

Санкт-Петербург примет чемпионат мира третий раз в истории. В Северной столице прошел ЧМ-2000, а ЧМ-2016 проходил в Санкт-Петербурге и в Москве.