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Роман Ротенберг - об арене ЧМ-2023: "ИИХФ выберет между "Юбилейным" и "Ледовым дворцом"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что ИИХФ будет выбирать между петербуржскими Ледовым дворцом и "Юбилейным" для проведения матчей чемпионата мира-2023. Основной площадкой станет арена в Парке Победы. 

- Основная арена в Парке Победы будет вмещать 22,5 тысячи зрителей. ИИХФ выберет еще между "Юбилейным" и Ледовым дворцом, - цитирует ТАСС Ротенберга. 

Санкт-Петербург примет чемпионат мира третий раз в истории. В Северной столице прошел ЧМ-2000, а ЧМ-2016 проходил в Санкт-Петербурге и в Москве.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5612941

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