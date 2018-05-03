Чемпионат мира

19:58 | Хоккей — Чемпионат мира

Почему сборная России заявила всего 17 хоккеистов? Объясняем

Главный тренер сборной России Илья ВОРОБЬЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Илья ВОРОБЬЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России внесла в заявку на чемпионат мира-2018 в Дании всего 17 хоккеистов – двоих вратарей, пятерых защитников и десять нападающих. Однако это не значит, что в таком составе команда выйдет на лед в матче против Франции. По правилам ИИХФ, все сборные должны внести в заявку хотя бы 17 человек до первого дня чемпионата. Скорее всего, фамилии еще четверых игроков (двоих защитников и двоих нападающих), которые сыграют с французами, мы узнаем непосредственной перед игрой.

Стартовый матч ЧМ-2018 Россия - Франция состоится в пятницу, 4 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.

Сборная России внесла 17 игроков в заявку на чемпионат мира
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