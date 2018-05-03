Сборная России внесла 17 игроков в заявку на чемпионат мира

ИИХФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира в Дании. В составе 17 человек, при этом список участников чемпионата мира ограничен 25 игроками. В сборной оставили несколько мест для россиян, выступающих в Кубке Стэнли.
Напомним, что изначально на ЧМ-2018 отправились 26 человек. Тех, кого сейчас нет в официальной заявке, можно будет также дозаявить позже.
Заявка сборной России на ЧМ-2018:
Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург") Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин (все – СКА).
Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс").
Таким образом, пока остаются вне заявки на турнир, но тренируются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.
Опрос
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Чикаго Блэкхокс
- Василий Кошечкин
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Никита Зайцев
- Павел Дацюк
- Флорида Пантерз
- Илья Каблуков
- Артем Анисимов
- Сергей Андронов
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Динар Хафизуллин
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Егор Яковлев (СКА)
- Павел Бучневич
- Игорь Шестеркин
- Богдан Киселевич
- Никита Трямкин
- Илья Сорокин
- Александр Барабанов
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Илья Михеев
- Никита Сошников
- Владислав Гавриков
- Алексей Бывальцев
- Алексей Береглазов