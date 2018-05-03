Сборная России внесла 17 игроков в заявку на чемпионат мира

ИИХФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира в Дании. В составе 17 человек, при этом список участников чемпионата мира ограничен 25 игроками. В сборной оставили несколько мест для россиян, выступающих в Кубке Стэнли.

Напомним, что изначально на ЧМ-2018 отправились 26 человек. Тех, кого сейчас нет в официальной заявке, можно будет также дозаявить позже.

Заявка сборной России на ЧМ-2018:

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург") Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин (все – СКА).

Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс").

Таким образом, пока остаются вне заявки на турнир, но тренируются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.