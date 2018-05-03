Чемпионат мира

19:05 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России внесла 17 игроков в заявку на чемпионат мира


ИИХФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира в Дании. В составе 17 человек, при этом список участников чемпионата мира ограничен 25 игроками. В сборной оставили несколько мест для россиян, выступающих в Кубке Стэнли.

Напомним, что изначально на ЧМ-2018 отправились 26 человек. Тех, кого сейчас нет в официальной заявке, можно будет также дозаявить позже.

Заявка сборной России на ЧМ-2018:

ВратариВасилий Кошечкин ("Металлург"Игорь Шестеркин (СКА).

ЗащитникиНикита НестеровБогдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав ГавриковДинар Хафизуллин (все – СКА).

НападающиеПавел ДацюкАлександр БарабановИлья Каблуков (все – СКА), Кирилл КапризовМихаил ГригоренкоСергей Андронов (все – ЦСКА), Евгений ДадоновМаксим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс").

Таким образом, пока остаются вне заявки на турнир, но тренируются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!