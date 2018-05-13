Патрик Фишер: "Расстроился, увидев Гусева в составе сборной России"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер после матча группового турнира против России (3:4) отметил, что команда пропустила легкие голы, что ей несвойственно. Также он подчеркнул, что был расстроен, увидев Никиту Гусева в составе на игру.

- Столько болельщиков швейцарских собралось, потрясающая атмосфера, - заявил Фишер. - Это порадовало. Не порадовало, что мы проиграли. Мы очень хотели выиграть, но сами устроили себе проблемы. Пропустили легкие голы, что нам несвойственно, и шайбой распоряжались не лучшим образом. Но я все равно похвалил бы команду, они здорово бились. И все-таки у России – очень хорошая сборная. Очень опасная. Взрывная.

- Почему не удалось сыграть весь матч так, как в третьем периоде?

- (смеется) Потому что Россия начала мощно. Команда-то мастеровитая. И скоростная. Плюс – они играли очень дисциплинированно. Играли правильно. Оказывали давление на наших защитников. И мы с трудом выходили из зоны защиты. Но минут через десять мы прибавили. А второй вообще отлично начали. Плохо, что пропустили сразу после того, как сравняли счет. Мы ведь владели инициативой, но пропустили легкий гол. В любом случае я горжусь своими ребятами. Мы бились до конца. Просто должны научиться не пропускать такие легкие голы, как второй и третий. Ничего страшного – это длинный турнир.

- Как вам тройка Дацюка?

- Я был удивлен, увидев Гусева в составе сегодня, и расстроен. Потому что это невероятный игрок, очень сильный. И вместе с Дацюком и Капризовым они сыграли здорово. Там такой уровень мастерства! Даже трюкачества. Одно удовольствие наблюдать – если ты болельщик сборной России. (Игорь ЕРОНКО)

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