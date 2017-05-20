Олег Знарок: "Провели хорошую игру, не повезло". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:27 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Олег Знарок: "Провели хорошую игру, не повезло"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

- Мы провели хорошую игру, не в чем упрекнуть ребят, где-то не повезло, - сказал Знарок.

После двух период Россия вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьей 20-минутке. Для Знарка это третье поражение от Канады подряд после финала ЧМ-2015 и полуфинала Кубка мира-2016.

Трансляция матча Канада - Россия // Канада - Россия. Онлайн // 
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ // 
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (14)
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marksan

Лучше бы помолчал!

19:42

эстонский армеец

Не повезло - не умеем играть на "пятаке" - что у своих ворот, то и у чужих!!!

19:39

abris

Жаль, что команда,как и все последние молодежки, умеет атаковать только с ходу, а с позиционным нападением не дружит.

19:38

rusfed 2.0

Это нам с тобой не повезло, гастарбайтер

19:37

march1003

А "где-то не повезло" это как???

19:37

march1003

А "где-то не повезло" это как??? ?

19:36

abris

Спасибо за игру!!! Обидно, мы были не хуже. Немного не хватило удачи, где-то судьи больше в сторону канадцев смотрели,... но игра достойная. Молодцы!!! Приятно смотреть на нашу команду.

19:35

Димано

На судейство жалуются слабаки чьи это слова????

19:33

Alexxi

Знарку с Канадой ни когда не везет !!!

19:33

grad45

нафиг мне по 10 шайб латышам да немцам, если канадцам проигрываем... выигрывая 2-0, как можно прос..ть 3 период??? отдать победу просто так... уроды... нет слов..

19:32

Пропасть

4 шайбы за период - это не повезло ?!?!

19:32

NF

Не повезло? Ну что ж, товарищи, теперь все ясно. "Не повезло", бывает. С причиной, то бишь, разобрались...

19:32

Andrei777777

В значительной степени согласен со Знарком .

19:31

джoн

чмо, что тут говорить....не повезло ему опять в очередной раз

19:30