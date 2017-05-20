Олег Знарок: "Провели хорошую игру, не повезло"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

- Мы провели хорошую игру, не в чем упрекнуть ребят, где-то не повезло, - сказал Знарок.

После двух период Россия вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьей 20-минутке. Для Знарка это третье поражение от Канады подряд после финала ЧМ-2015 и полуфинала Кубка мира-2016.

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