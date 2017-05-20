Олег Знарок: "Провели хорошую игру, не повезло"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
- Мы провели хорошую игру, не в чем упрекнуть ребят, где-то не повезло, - сказал Знарок.
После двух период Россия вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьей 20-минутке. Для Знарка это третье поражение от Канады подряд после финала ЧМ-2015 и полуфинала Кубка мира-2016.
Трансляция матча Канада - Россия // Канада - Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада
marksan
Лучше бы помолчал!
19:42
эстонский армеец
Не повезло - не умеем играть на "пятаке" - что у своих ворот, то и у чужих!!!
19:39
abris
Жаль, что команда,как и все последние молодежки, умеет атаковать только с ходу, а с позиционным нападением не дружит.
19:38
rusfed 2.0
Это нам с тобой не повезло, гастарбайтер
19:37
march1003
А "где-то не повезло" это как???
19:37
march1003
А "где-то не повезло" это как??? ?
19:36
abris
Спасибо за игру!!! Обидно, мы были не хуже. Немного не хватило удачи, где-то судьи больше в сторону канадцев смотрели,... но игра достойная. Молодцы!!! Приятно смотреть на нашу команду.
19:35
Димано
На судейство жалуются слабаки чьи это слова????
19:33
Alexxi
Знарку с Канадой ни когда не везет !!!
19:33
grad45
нафиг мне по 10 шайб латышам да немцам, если канадцам проигрываем... выигрывая 2-0, как можно прос..ть 3 период??? отдать победу просто так... уроды... нет слов..
19:32
Пропасть
4 шайбы за период - это не повезло ?!?!
19:32
NF
Не повезло? Ну что ж, товарищи, теперь все ясно. "Не повезло", бывает. С причиной, то бишь, разобрались...
19:32
Andrei777777
В значительной степени согласен со Знарком .
19:31
джoн
чмо, что тут говорить....не повезло ему опять в очередной раз
19:30