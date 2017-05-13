Олег Знарок: "Если бы "Вашингтон" прошел дальше, заявили бы Капризова"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча чемпионата мира-2017 против Словакии (6:0) отметил действия подопечных в обороне. Также специалист объяснил, почему оставил вне заявки нападающего Кирилла Капризова, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Если бы "Вашингтон" прошел дальше, то заявили бы Капризова, – сказал Знарок. – А Ничушкин – нам нужен игрок для меньшинства. Игрой в обороне доволен, но нужно улучшать. Очень сложно настраивать команду на таких соперников. После того, как попрощался с игроками, часа три просидел в номере, было тяжело. Но мы во всех верим.

Трансляция матча Россия - Словакия