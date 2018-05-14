Никита Зайцев: "Словаки играли агрессивно, но не пытались нанести травму"

Защитник сборной России Никита Зайцев после матча против Словакии (4:0) на чемпионате мира-2018 был рад тому факту, что его команде не предстоит скорый переезд.
- Довольны тем, что остаетесь на четвертьфинал в Копенгагене?
- Конечно. Здесь все рядом, все хорошо. Может быть, сэкономим лишние силы.
- В концовке словаки специально начали играть агрессивно, угрожая нанести вам новое повреждение?
- Они проигрывали и старались переломить ход матча. Но не думаю, что они специально хотели спровоцировать мою травму. (Игорь ЕРОНКО)
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