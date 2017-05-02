Кирилл Капризов: "Мне повезло, что пригласили в эту сборную"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил, что пытается как можно быстрее набрать оптимальные кондиции после повреждения. Форвард добавил, что рад вызову в национальную команду.

– Вы пропустили большую часть весной в связи с вылетом вашей команды из плей-офф КХЛ. Как себя ощущаете? Нет ли перегрузки от сезона, который для вас здорово сложился?

– Нет. Все нормально. Просто у меня была небольшая травма. Я старался как можно быстрее восстановиться и с каждым днем набирать все больше кондиций.

– Требования, которые были в молодежке и сейчас различаются или в чем-то схожи?

– Разные. Здесь все ребята взрослые, а там совсем другая атмосфера. Здесь больше смотришь на старших ребят, чему-то у них учишься.

– В первом матче вы, возможно, сыграете против Умарка, своего партнера по клубу? Говорили с ним об этом?

– Нет. Нужно еще попасть в состав, а потом посмотрим.

– У вас в тройке получается четыре нападающих. Конкуренция высокая.

– Конечно высокая, что скрывать. Тем более мы были в олимпийской сборной. Мне повезло, что позвали сюда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.