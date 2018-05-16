Капризов – пятый россиянин, забивший шесть голов на дебютном ЧМ

Гол в ворота сборной Швеции стал для нападающего ЦСКА Кирилла Капризова шестым на чемпионате мира в Дании. 21-летний форвард оказался пятым игроком сборной России, которому удалось на дебютном чемпионате мира отличиться больше пяти раз. Рекорд среди дебютантов принадлежит Виктору Тихонову. На золотом ЧМ-2014 он поразил ворота соперников восемь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Российские хоккеисты, забросившие шесть и более шайб на первом чемпионате мира
|
Год
|
Страна
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
2014
|
Белоруссия
|
10
|
8
|
2017
|
Германия
|
10
|
7
|
2017
|
Германия
|
10
|
7
|
2018
|
Дания
|
7
|
6
|
2014
|
Белоруссия
|
10
|
6
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