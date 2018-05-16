Чемпионат мира

00:13 | Хоккей — Чемпионат мира

Капризов – пятый россиянин, забивший шесть голов на дебютном ЧМ


Гол в ворота сборной Швеции стал для нападающего ЦСКА Кирилла Капризова шестым на чемпионате мира в Дании. 21-летний форвард оказался пятым игроком сборной России, которому удалось на дебютном чемпионате мира отличиться больше пяти раз. Рекорд среди дебютантов принадлежит Виктору Тихонову. На золотом ЧМ-2014 он поразил ворота соперников восемь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Российские хоккеисты, забросившие шесть и более шайб на первом чемпионате мира

Год

Страна

Игрок

Матчи

Голы

2014

Белоруссия

Виктор ТИХОНОВ

10

8

2017

Германия

Никита КУЧЕРОВ

10

7

2017

Германия

Никита ГУСЕВ

10

7

2018

Дания

Кирилл КАПРИЗОВ

7

6

2014

Белоруссия

Сергей ПЛОТНИКОВ

10

6

 

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