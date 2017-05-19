Евгений Кузнецов: "Россия может заставить сборную Канады работать в обороне"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, который сегодня отмечает свое 25-летние, сообщил о том, что наблюдал за игрой Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017 с Германией (2:1), передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, россияне могут заставить соперника по полуфиналу отрабатывать в обороне.

- Праздновать день рождения никак не буду, уже закончился день, - сказал Кузнецов. - Для меня это не праздник. Даже конфеты в поезде не раздавал. А вот у кого-то из журналистов, похоже, конфеты были с ликером (улыбается). Пахнет так.

- В Германии же нельзя не пить.

- Согласен с тобой полностью!

- Смотрели игры канадцев?

- Вчера параллельно видел обе игры. Было интересно посмотреть, как они играют. Все основные известны - парни из "Филадельфии", О'Райли и Шайфли, которые постоянно приезжают. Мы можем заставить их работать в обороне, и это будет успех. В этом году у них меньше силовых защитников.

- Согласны, что Василевский вытаскивал?

- Абсолютно согласен. Вася - один из топовых вратарей до 28 лет. Когда у него с головой все в порядке, он контролирует и читает игру, и ему сложно забить.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.