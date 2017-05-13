Евгений Кузнецов: "Овечкин пожелал нам с Орловым удачи на ЧМ"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов рассказал, что его одноклубник Александр Овечкин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017. Сам он не сможет сыграть на турнире из-за травмы.

– С Овечкиным особо не виделись, – цитирует "Р-Спорт" Кузнецова. – Прошли собрания, и по смскам только. Он пожелал нам удачи, мы особо на эту тему не разговаривали. Конечно, он переживает, и что травма, из-за которой не смог приехать. Конечно, он хотел с нами поехать, в сборную всегда приезжать приятно.