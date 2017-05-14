Чехия обыграла Францию на ЧМ-2017

Сборная Чехии обыграла команду Франции (5:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Благодаря трем набранным очкам чехи поднялись на второе место в турнирной таблице группы В, французы остались на шестой строчке.

В составе победителей дублем отметился Михал Ржепик, по шайбе забросили Ян Рутта, Давид Пастрняк и Томаш Зогорна. У французов отличились Стефан Да Коста и Антуан Руссель.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Франция – Чехия – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Пастрняк - 1 (бол., Горак, Ворачек), 8:32 - 0:1. С. Да Коста - 4 (бол., Флери), 20:53 - 1:1. Ржепик - 2 (Кундратек), 26:52 - 1:2. Рутта - 1 (бол., Червенка), 37:01 - 1:3. Ржепик - 3 (Кемпны), 48:03 - 1:4. Руссель - 3, 50:38 - 2:4. Зогорна - 1 (п.в., Горак), 58:56 - 2:5.

Вратари: Арди (57:43 - 58:05, 58:23 - 58:56) - Францоуз.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 24 (10+11+3) - 28 (8+13+7).

Судьи: Гуен, Кубуш.

14 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча