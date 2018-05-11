Алексей Жамнов: "В новой тройке Капризова есть химия"

Тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что у Кирилла Капризова в тройке с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым все должно получиться на чемпионате мира.

- Состав звеньев сложился?

- Надеюсь, что все будет складываться нормально до конца чемпионата мира, и травм не будет. Есть ребята, которые могут сыграть и в центре, и на фланге.

- Почему Капризова передвигали в третье звено?

- Он не вошел в игру сначала, поэтому решили добавить энергии в то сочетание, а потом неплохо смотрелся.

- Вы используете Кирилла на обоих флангах. Его обязанности меняются?

- Когда он играет хорошо, не сказывается, на каком он фланге. В их новой тройке есть химия, и у них должно все получиться. (Игорь ЕРОНКО)