Алексей Жамнов: "В новой тройке Капризова есть химия"

Тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что у Кирилла Капризова в тройке с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым все должно получиться на чемпионате мира.
- Состав звеньев сложился?
- Надеюсь, что все будет складываться нормально до конца чемпионата мира, и травм не будет. Есть ребята, которые могут сыграть и в центре, и на фланге.
- Почему Капризова передвигали в третье звено?
- Он не вошел в игру сначала, поэтому решили добавить энергии в то сочетание, а потом неплохо смотрелся.
- Вы используете Кирилла на обоих флангах. Его обязанности меняются?
- Когда он играет хорошо, не сказывается, на каком он фланге. В их новой тройке есть химия, и у них должно все получиться. (Игорь ЕРОНКО)
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дюшес?
17:42