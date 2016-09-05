Александр Овечкин: "СКА на голову сильнее всех соперников"

Нападающий сборной России Александр Овечкин после первой тренировки в рамках подготовки к Кубку мира-2016 подчеркнул, что он готовился по своей программе, со своим тренером, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Сколько времени работали над "физикой"?

- Я готовился по своей программе, со своим тренером в Москве. Ничего особо не меняли. Только иногда делали двухразовые тренировки. Функциональное состояние нормальное. Думаю, будет тяжело в первых товарищеских матчах, потому что не было игровой практики. Для этого они и существуют, чтобы наиграть сочетания, большинство, меньшинство, войти в игровой тонус.

- Вы тренировались в звене с Кузнецовым и Кучеровым. Евгения вы знаете давно, а что скажете о Никите?

- Он один из лидеров своей команды. Быстрый, техничный игрок. Но мы только в первый раз потренировались. Сложно сказать, какие сочетания будут на турнире.

- Насколько важен товарищеский матч с Канадой?

- Он важен с точки зрения акклиматизации и той игры, что будет на турнире. С канадцами всегда интересно играть. Тем более в Питтсбурге будет ажиотаж и интересная атмосфера.

- Вы следили за тем, как Дацюк, Шипачев, Дадонов играли за СКА?

- СКА находится на крутом подъеме. Они на голову сильнее всех соперников. Но не надо забывать, что Кубок мира это другой турнир и соперники будут другие.

8 сентября в рамках подготовки к Кубку мира сборная России в СК "Юбилейный" сыграет товарищеский матч против Чехии. 10 сентября соперники встретятся в Праге. 14 сентября в последнем товарищеском матче перед турниром сборная России сыграет с Канадой в Питтсбурге. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.